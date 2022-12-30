Стала известна судьба модного дома покойной Вивьен Вествуд

Журналистам Daily Mail стала известна судьба модного дома Vivienne Weswood, которым владела покойная дизайнер Вивьен Вествуд. Подробности опубликованы на сайте таблоида.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации издания, в начале декабря модельер назначила приятеля и дизайнера Джеффа Бэнкса главой своего бренда одежды и аксессуаров, который оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов (4,3 миллиарда рублей). В то же время муж Вествуд Андреас Кронталер стал собственником коммерческой собственности жены стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов (около 1,5 миллиарда рублей).

Известно, что двое сыновей знаменитости Джо Корр и Бен Вествуд никак не участвовали в бизнесе матери, однако могут унаследовать часть ее состояния, равное 150 миллионам фунтов стерлингов (12,9 миллиарда рублей). На данный момент детали завещания предпринимательницы не раскрываются.

Вивьен Вествуд умерла 30 декабря в Лондоне. Отмечается, что она мирно скончалась в окружении своей семьи в лондонском районе Клэпхем.