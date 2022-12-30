Стилист рассказал, какие хиты гардероба лучше оставить в 2022 году

В новом году начнётся и новая мода, поэтому о некоторых вещах придётся забыть хотя бы на несколько лет. Любителям комфорта и удобства новые веяния совсем не понравятся, потому что спортивный стиль постепенно отходит на задний план, и заменяет его элегантный официальный. Пиджаки, брюки, платья, юбки и каблуки — вот это теперь новая норма, о которой рассказал стилист Владислав Лисовец.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, спортивные худи, штаны и кроссовки теперь отойдут в прошлое и их заменит традиционный классический стиль с приталенными пиджаками, жакетами, платьями, прямыми (!) брюками и высокими каблуками. Новый стиль будет нацелен на женственность и элегантность.

Откат моды заметен не только к классике, но и к нулевым годам. Благодаря этому строгие костюмы разбавят джинсы. Только выбирать нужно те, что не с заниженной талией. В почёте будет открытое тело с бархатными тканями, люрексом и кружевами. Главное — чтобы было сексуально, но не вульгарно. Поэтому дамы с длинными и подтянутыми ногами могут спокойно добавлять в гардероб мини-платья и высокие сапоги.