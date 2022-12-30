Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
57 минут назад

Ваши джинсы неправильные: россиянам рассказали об антитрендах в моде

Секрет Фирмы

Может, вы и не знали, но мужчины плохо одеваются и не следуют за трендами моды. Это выяснила модный эксперт Полина Гераскина.

Ваши джинсы неправильные: антитренды в моде
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По её словам, российские мужчины выбирают неправильные джинсы или даже, страшно подумать, неправильные сумки. И последнее — это самая распространённая ошибка. Мужчины берут, о ужас, практичный рюкзак под классический костюм. Как с этим дальше жить — непонятно.

«Сегодня границы между стилями все больше стираются, поэтому экспериментировать не только можно, но и нужно. Тем не менее строгий костюм и пальто прямого кроя несовместимы со спортивными рюкзаками. Данную ошибку мужчины допускают часто, и это объяснимо: по степени практичности с рюкзаками конкурировать действительно трудно», — посетовала Гераскина.

По её словам, альтернативных вариантов масса. Это могут быть и лаконичные кожаные сумки для ноутбуков, и вместительные тоуты с длинным плечевым ремнем в комплекте. Также она пожаловалась на беду с джинсами — мол, их надевают под неподходящую обувь.

«В случае с синими джинсами установка о притяжении противоположностей работает не всегда. Сочетать их с классическими брогами или лакированными оксфордами — не самая удачная идея. Снизить градус формальности и не нарушать правила помогут замшевые лоферы или ботинки-челси», — посоветовала она.

Гераскина раскритиковала мужчин, которые носят облегающие джинсы-скинни, и посоветовала отдать предпочтение прямым моделям. Они, мол, не искажают фигуру. Ранее стилист рассказал , какие хиты гардероба лучше оставить в 2022 году.

Мода,Полина Гераскина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители