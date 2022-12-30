Ваши джинсы неправильные: антитренды в моде

Может, вы и не знали, но мужчины плохо одеваются и не следуют за трендами моды. Это выяснила модный эксперт Полина Гераскина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По её словам, российские мужчины выбирают неправильные джинсы или даже, страшно подумать, неправильные сумки. И последнее — это самая распространённая ошибка. Мужчины берут, о ужас, практичный рюкзак под классический костюм. Как с этим дальше жить — непонятно.

«Сегодня границы между стилями все больше стираются, поэтому экспериментировать не только можно, но и нужно. Тем не менее строгий костюм и пальто прямого кроя несовместимы со спортивными рюкзаками. Данную ошибку мужчины допускают часто, и это объяснимо: по степени практичности с рюкзаками конкурировать действительно трудно», — посетовала Гераскина.

По её словам, альтернативных вариантов масса. Это могут быть и лаконичные кожаные сумки для ноутбуков, и вместительные тоуты с длинным плечевым ремнем в комплекте. Также она пожаловалась на беду с джинсами — мол, их надевают под неподходящую обувь.

«В случае с синими джинсами установка о притяжении противоположностей работает не всегда. Сочетать их с классическими брогами или лакированными оксфордами — не самая удачная идея. Снизить градус формальности и не нарушать правила помогут замшевые лоферы или ботинки-челси», — посоветовала она.