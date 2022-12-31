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3 часа назад

Платье, костюм или блузка: в чем мы хотим встречать Новый год

WomanHit.ru

Интересное исследование, которое показало предпочтения представительниц прекрасного пола.

Платье, костюм или блузка: в чем мы хотим встречать Новый год
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Пока мы гадали, какой наряд выбрать к новогодней ночи, бренд женской одежды Emka изучал наши предпочтения. И вот в канун Нового года стали известны результаты опроса 2000 покупательниц сети и аналитика продаж. В какой же одежде представительницы прекрасного пола хотят встретить самую долгожданную ночь года?

Итак, согласно данным бренда, платья все еще остаются самым желанным праздничным предметом гардероба. Именно их приобрели 51% покупательниц.

На втором месте по популярности — брючные костюмы-двойки. В их пользу сделали выбор 15% опрошенных.

Остальные решили ограничиться покупкой одного нового элемента в дополнение к уже имеющимся вещам в гардеробе: 14% дополнили образ юбкой, 12% девушек приобрели новую блузку, и 8% выбрали к празднику нарядный топ.

Также исследование показало, что покупательницы отдают предпочтение базовым цветам. В лидерах продаж — черный, белый, бежевый. Это говорит о росте осознанного подхода к наполнению гардероба: женщины продумывают, как праздничные вещи впишутся в их образ жизни. Вместо наряда на один раз, все больше девушек отдают предпочтение практичному подходу.

Лаконичное элегантное платье без кричащих элементов декора или костюм с классическим кроем не отправятся пылиться на антресоли к елочным игрушкам. Они не раз пригодятся, например, для деловой встречи или похода в театр.

Мода,Новый год 2023,
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