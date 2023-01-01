Какие зимние вещи никогда не выйдут из моды

Модельер Наз Маер составил список того, что должно быть в гардеробе из «вечной классики».

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Они никогда не выйдут из моды и не потеряют своей актуальности с приходом нового сезона. Приобретая подобные вещи, вы не только создаете стильный гардероб здесь и сейчас, но и инвестируете в будущее. О каких вещах идет речь, и почему они должны быть в вашем шкафу, читайте ниже.

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Бежевое пальто

Классическое бежевое пальто находится в списке трендов вот уже добрых 70 лет. Такая уникальная и в то же время универсальная вещь никогда не выйдет из моды. Бежевое пальто отлично сочетается с джинсами, брюками, челси и самыми различными элементами гардероба. С ним легко составить десятки модных образов, и именно поэтому столь актуальный вид верхней одежды должен быть в вашем гардеробе.

Однотонная водолазка

Однотонная водолазка является неотъемлемой частью модного образа. С этой простой и, казалось бы, самой обычной вещью можно составить самые стильные и проверенные временем решения. Водолазка превосходно сочетается с кардиганами, пиджаками, джинсами, брюками, юбками и даже обычными рубашками. Все зависит от вашей фантазии и требуемой обстановки. Так или иначе, но однотонная водолазка вписалась в женский гардероб настолько прочно, что без нее невозможно представить базовый осенне-зимний образ.

Вязаные варежки

Модные вязаные варежки, однозначно, никогда не выйдут из моды. Они не только защищают нежные женские ручки от холодов, но и являются стильным аксессуаром, который поможет завершить любой образ. Сейчас вязаные варежки часто красуются на подиумах, составляя интересные дуэты в тандеме с шубами, пуховиками, куртками и даже лаконичными и строгими пальто.

Свитер оверсайз

Вещи оверсайз практически никогда не выходят из моды. Они могут лишь на время уступить свои позиции новым хитам, но никогда не теряют актуальности. По этой причине в вашем гардеробе обязательно должен быть хотя бы один свитер оверсайз. Сочетайте его с кожаными брюками, удлиненными юбками, джинсами, ботильонами или высокими сапогами это изделие очень неприхотливо в быту и вряд ли когда-то выйдет из моды за счет комфортного и удобного использования.

Вязаное платье

Вязаные платья являются проверенным временем вариантом, который никогда не сдаст свои позиции. Изменяются только расцветки и длина, но сама суть остается неизменной. К тому же, если вы приобретете изделие миди, то точно не ошибетесь, поскольку такая модель будет актуальна всегда. Вязаные платья давно стали базовыми вещами при составлении зимнего гардероба, поэтому девушкам и женщинам без них точно не обойтись.

Шерстяные брюки

Шерстяные брюки классического кроя идеальны для составления базового гардероба, а значит, тоже являются проверенным must-have. Они придают образу неизменную элегантность и шик и легко сочетаются с самой различной верхней одеждой. Если не хотите ошибиться с выбором цвета брюк, вы всегда можете выбрать универсальный черный или беспроигрышный бежевый.

Пуховик