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2 часа назад

Вива Маджента: как носить цвет года

Омск Здесь

По традиции в конце года институт цвета Pantone объявляет главный оттенок грядущего года. В 2023 им стал Viva Magenta - карминово-красный оттенок с фиолетовым подтоном. О нём говорят как о "мощном, бесстрашном и вдохновляющем" цвете. Стилист программы "Одеть надежду" телеканала "Продвижение" Виктория Клочкова рассказала об этом цвете и о том, как его можно "носить".

Вива Маджента: как носить цвет года
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению Pantone, этот оттенок отражает актуальную повестку в мире во всех значимых областях, а также способен дать эмоциональную и психологическую поддержку. Viva Magenta - малиново-красный с упоительно-прекрасным энергичным названием. Выбор именно этого тона отражает "бунтарский" дух времени и нарастающий интерес к творческим экспериментам после пандемии коронавируса. Это "кулак в бархатной перчатке", как заявил в официальном релизе сам Pantone. Если 2023 год для вас про силу, мотивацию и готовность к новым позитивным вызовам, рекомендую вписать этот оттенок в свой гардероб, лишним точно не будет. Образы с насыщенным малиновым цветом будут транслировать смелость, витальность и вдохновлять на покорение красивых вершин.

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Viva Magenta балансирует между тёплым и холодным, поэтому он украсит практически всех. Другое дело, что слишком яркий цвет на большой площади костюма может затмить блондинок со светлыми глазами. Стоит остановить свой выбор на аксессуарах и украшениях подобного цвета, а также не забывать про лак для ногтей и губную помаду. А вот ярких темноволосых леди можно укутать в Viva Magenta с ног до головы, и это будет очень красиво. В мужские комплекты этот цвет впишется в самом тёмном оттенке и в небольшом количестве - в принтах и аксессуарах.

Малиново-красный цвет очень красиво раскрывается вместе с оттенками синего, бордо и хвоей. Выбирая подобные довольно громкие сочетания, помните, что два ярких тона в одном комплекте органично сочетаются лишь в том случае, если один насыщенный цвет солирует. То есть занимает бо́льшую площадь костюма, а другой деликатно дополняет её. Если подобные решения для вас слишком эффектны, стоит посмотреть в сторону более тихих, но в то же время очень гармоничных сочетаний с ванильно-белым, небесно-голубым или нейтральными ахроматическими тонами.

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