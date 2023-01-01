Вива Маджента: как носить цвет года

По традиции в конце года институт цвета Pantone объявляет главный оттенок грядущего года. В 2023 им стал Viva Magenta - карминово-красный оттенок с фиолетовым подтоном. О нём говорят как о "мощном, бесстрашном и вдохновляющем" цвете. Стилист программы "Одеть надежду" телеканала "Продвижение" Виктория Клочкова рассказала об этом цвете и о том, как его можно "носить".

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По мнению Pantone, этот оттенок отражает актуальную повестку в мире во всех значимых областях, а также способен дать эмоциональную и психологическую поддержку. Viva Magenta - малиново-красный с упоительно-прекрасным энергичным названием. Выбор именно этого тона отражает "бунтарский" дух времени и нарастающий интерес к творческим экспериментам после пандемии коронавируса. Это "кулак в бархатной перчатке", как заявил в официальном релизе сам Pantone. Если 2023 год для вас про силу, мотивацию и готовность к новым позитивным вызовам, рекомендую вписать этот оттенок в свой гардероб, лишним точно не будет. Образы с насыщенным малиновым цветом будут транслировать смелость, витальность и вдохновлять на покорение красивых вершин.

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Viva Magenta балансирует между тёплым и холодным, поэтому он украсит практически всех. Другое дело, что слишком яркий цвет на большой площади костюма может затмить блондинок со светлыми глазами. Стоит остановить свой выбор на аксессуарах и украшениях подобного цвета, а также не забывать про лак для ногтей и губную помаду. А вот ярких темноволосых леди можно укутать в Viva Magenta с ног до головы, и это будет очень красиво. В мужские комплекты этот цвет впишется в самом тёмном оттенке и в небольшом количестве - в принтах и аксессуарах.