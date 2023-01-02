Стилист назвала главные модные тренды этой зимы

Главные модные тренды этой зимы в беседе с «Мослентой» назвала персональный стилист по подбору «гардероба для жизни», эксперт в области fashion-тенденций и истории моды Марина Герман.

Фото: Мослента Мослента

«Наступают холода, поэтому пришло время обратить внимание на верхнюю одежду. В тренде этой зимой винтажные шубы с длинным мехом, который не обязательно должен быть натуральным. Если в шкафу найдется подходящий экземпляр, можно перешить его под себя, подарив вещи новую жизнь», — поделилась эксперт.

По ее словам, актуальной остается также эстетика нулевых и стиль гранж: они близки друг другу и легко совместимы. Вываренные и как-будто уже ношеные вещи, винтажные куртки, многослойные образы, свободно сидящие джинсы с низкой посадкой станут главными трендами этого сезона.

Стилист напомнила и про макси-юбки, которые будут органично смотреться как в офисном луке в комбинации с рубашкой, лоферами или ботильонами, так и в расслабленном стиле с оверсайз джемпером и ботинками. Карго также не отстает по актуальности — фасон идеально сочетается с прилегающим верхом.

Среди аксессуаров в моде будут украшения в форме сердца, перья на жакетах, джинсах, кардиганах, длинные перчатки по локоть. По-прежнему будет актуальным стиль спортшик: спортивные брюки и платья теперь можно носить с остроносыми сапогами или ботильонами на каблуке, подчеркнула собеседница.

«Еще один интересный элемент — корсет, о котором дамы непременно вспомнят в этом сезоне. Его можно комбинировать с карго, классическими брюками или свободными джинсами, чтобы подчеркнуть женственность и исключительность. В целом зима 2022-2023 порадует возвращением трендов, которые были актуальны пару десятков лет назад. Но теперь они предстанут в необычных вариациях и миксах», — резюмировала Герман.