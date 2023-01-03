Имидж-консультант перечислила главные тренды этой зимы

«В этом сезоне дизайнеры позаботились о нашем комфорте и тепле. Балаклаву можно смело использовать в повседневной жизни. Аксессуар отлично сочетается с верхней одеждой из экомеха, дубленками, пуховиками и обувью на высокой подошве», — сказала она.

Кроме того, она посоветовала обратить внимание на длинные шубы из искусственного меха, имитирующие норку или песца. Тенденция настолько популярна, что в этом сезоне на подиумах можно встретить и сумки, и панамы, и даже варежки из экомеха, отметила она. В список модной верхней одежды также вошли и длинные пальто-дубленки, вытеснив популярные в прошлом году дубленки-авиаторы. При этом с ними можно сочетать не только брюки, но и юбки, и платья.