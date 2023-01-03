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39 минут назад

Имидж-консультант раскрыла самый модный предмет гардероба этой зимы

Мослента

Главные тренды этой зимы перечислила в беседе с «Мослентой» персональный стилист, имидж-консультант Юлия Зверева. По ее мнению, главным трендом сезона стала балаклава.

Имидж-консультант раскрыла самый модный предмет гардероба этой зимы
Фото: МослентаМослента

«В этом сезоне дизайнеры позаботились о нашем комфорте и тепле. Балаклаву можно смело использовать в повседневной жизни. Аксессуар отлично сочетается с верхней одеждой из экомеха, дубленками, пуховиками и обувью на высокой подошве», — сказала она.

Кроме того, она посоветовала обратить внимание на длинные шубы из искусственного меха, имитирующие норку или песца. Тенденция настолько популярна, что в этом сезоне на подиумах можно встретить и сумки, и панамы, и даже варежки из экомеха, отметила она. В список модной верхней одежды также вошли и длинные пальто-дубленки, вытеснив популярные в прошлом году дубленки-авиаторы. При этом с ними можно сочетать не только брюки, но и юбки, и платья.

Еще одним хитом сезона Зверева назвала длинные перчатки и юбки. А главным цветом этой зимы стала фуксия, уточнила стилист. Если же хочется «приглушить» этот яркий цвет, то следует внести в образ пастельные оттенки. Например, костюм цвета фуксия специалист советует сочетать с блузкой нежно-персикового цвета.

«Зимой согревают не только теплые свитера, но и плотный деним. Джинсы клеш смело носим с джинсовой рубашкой, заправленной внутрь. Под рубашкой отлично будет смотреться водолазка или белая майка (тренд предстоящей весны). В этом сезоне дизайнеры предлагают не просто комбинировать джинсовую одежду, но и добавлять из такого материала обувь и аксессуары. Джинсы скинни, заправленные в джинсовые ботфорты, — свежий тренд из 2000-х, который точно стоит попробовать», — отметила Зверева.

Ранее главный модный тренд наступающего 2023 года раскрыл знаменитый историк моды и телеведущий Александр Васильев. Эксперт рассказал, что в моду стремительно возвращаются тренды из 1980-х годов.

Мода,Александр Васильев,
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