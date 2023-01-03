Бузова в платье с полупрозрачной юбкой восхитила пользователей сети

Знаменитость появилась перед подписчиками в пышном платье сиреневого цвета. Ее наряд состоял из объемной накидки на плечах, корсета и длинной полупрозрачной юбки. При этом волосы она собрала, выпустив несколько прядей у лица, а в макияже сделала акцент на глаза.