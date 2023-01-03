Платья с запахом 2023 года: модные тенденции с фото

Каждой женщине хочется выглядеть красиво и модно, женственно и оригинально - и при этом удобно и свободно. Этого “сборного” эффекта можно легко добиться, благодаря такому модному, трендовому чуду 2023 года, как платья с запахом. Давайте рассмотрим главные тенденции этого наряда в этом году: какие акценты пришли в 2023-й и как лучше носить такие платья.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Основные тенденции в модных платьях с запахом 2023 года

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Стоит сказать, прежде всего, о том, что дизайнеры позаботились на славу о том, чтобы платья с запахом позволяли создавать как повседневные образы, так и вечерние луки. Теперь обычный крой незамысловатых женских халатиков превратился в настоящие элегантные произведения модного искусства. Вы будете в восторге от разнообразных стильных фасонов платьев, и наверняка выберете тот, который “на вас смотрит”, а точнее - идеально на вас сидит.

Отметим, что платья с запахом - изобретение далеко не новое, но из года в год модное, благодаря своей универсальности и удобству. На первый взгляд, такое платье напоминает элемент домашнего гардероба, а, на второй с каждым годом оно все более усовершенствовано и добавлено различными рюшами, воланами, пышными рукавами, драпировкой и разными вариантами воротников. Одним словом, серо вы выглядеть в таком точно не будете.

Платье с запахом - универсальный вариант на любой случай

Тенденции в модных платьях на запах в 2023 году вас приятно удивят и восхитят.

При этом такие платья могут быть абсолютно разного фасона, выполнены из самого разного материала. Их можно носить в любое время года - стилисты позаботились и об этом. Будут варианты, как говорится, на любой вкус и цвет.

Бархат и бахрома

Платье на запах, выполненное из бархата, сразит вас своей изысканностью и лаконичностью. Именно благодаря бархатным версиям этих платьев, вы сможете создать превосходные деловые луки, а также торжественные, нарядные образы. Такие платья могут быть дополнены кружевами, вышивкой или бахромой.

Бархатное платье на запах смотрится просто великолепно и очень привлекательно. Причем в новом сезоне будет богатейшее цветовое разнообразие данных изделий. Вы сами приятно удивитесь, насколько гармонично в этом платье сочетаются лаконичность и торжественность. И вам наверняка захочется приобрести этот шедевр модельеров.

Если вы собираетесь посетить какое-либо торжество и хотите создать вечерний лук, то вам как нельзя кстати будет бархатное миди-платье на запах с кружевными вставками и бахромой. А вот для повседневных выходов и делового образа вам лучше всего выбрать платье данного фасона с пышными рукавами.

Платье с юбкой на запах

Такие версии выбирают как молоденькие модницы, так и дамы постарше.

Модные платья с нижним запахом - действительно вещь универсальная, и смотрятся уместно и красиво на любой фигуре. Существует огромное разнообразие вариаций этих платьев. Выбирайте любое, ориентируясь на свой вкус. Вам обязательно будет комфортно и легко в таком наряде. Это тот самый случай, когда вы будете выглядеть красиво и чувствовать себя максимально удобно.

Платья с верхним запахом

Вот он - особенно актуальный тренд платьев с запахом 2023 года. Стильные платья с верхним запахом подарят вашему образу утонченности, женственности и легкости, выгодно подчеркнув силуэт.

Платья с верхним запахом чаще всего выполняются из атласа, шифона или костюмной ткани. Кроме того, изюминкой будут пояс, рюши, плиссировка. Идеальное решение атласных платьев - длина миди, в котором вы будете выглядеть, как настоящая королева бала.

А короткие шелковые платья с верхним запахом и оборками позволят создать кэжуал лук, который можно гармонично завершить косухой и кроссовками.

Наконец, миди платья в офисном стиле лучше всего дополнить деловым пальто и туфлями-лодочками. Рюши и воланы = женственность

Если говорить о наиболее женственных платьях с запахом 2023 года, то здесь следует вспомнить такие варианты, как платья с воланами и рюшами. Такие модели смотрятся очень романтично и нежно. Не лишат образ утонченности даже объемный верх и грубая обувь.

В топовых версиях 2023 года можно проследить разные фактуры, цвета и крой. Такие платья созданы как для летних луков, так и на холодный сезон. Удлиненным фасоном с запахом и рюшами можно отлично дополнить деловой лук, а мини-платьем с воланами - легкий аутфит или праздничный вечерний образ.

В тренде - «горох»

В 2023 году особенно модными будут платья с запахом в “гороховый” принт. Модницы по достоинству оценят такое предложение дизайнеров.

Отличный выбор - романтичный сарафан в “горох” с рюшами на плечах. Его можно дополнить кроссовками или кедами, создав тем самым летний прогулочный лук.

Если же вы планируете повседневный, деловой или вечерний образ, то лучше выбрать изысканное платье с запахом из полупрозрачного шифона.

Модные сарафаны с запахом

Что касается модных сарафанов с запахом 2023 года, то в этот период будут особенно актуальны эти изделия из клетчатой или брючной ткани, или выполненные из кожи.

Причем не следует думать, что такие сарафаны пойдут исключительно на летний сезон. Нет, благодаря красивому крою и практичности, сарафан с запахом позволит создать комфортный и красивый образ в любых климатических условиях, в любом сезоне и при любой погоде.

Например, для летних аутфитов подойдет сарафан из брючной фактуры, дополненный туфлями, босоножками или кедами, а также широкополой шляпой. А в холодный сезон просто наденьте под сарафан водолазку или рубашку, а также завершите образ сапогами или ботильонами.

Платья с запахом для пышных модниц

Как мы уже говорили, платья с запахом можно подобрать на любую фигуру. Дизайнеры потрудились на славу и над платьями для пышнотелых красавиц. Обязательно присмотритесь к восхитительным версиям с воланами, рюшами, пайетками, рукавами буф и выполненным в коже.

Женщины с пышными формами по достоинству оценят платья с запахом, ведь благодаря их крою, можно скрыть некоторые недостатки фигуры и выгодно откорректировав силуэт.

Самый универсальный вариант - платье-жакет с запахом, дополненное поясом и отложным воротником. Оно позволит подчеркнуть фигуру и скрыть ее недостатки.

Стильные клетчатые сарафаны на запах - прекрасное дополнение делового образа или стритстайла. В данном случае, их можно комбинировать с водолазкой и ботильонами.

Создайте праздничный образ с модным платьем с запахом

Модные платья с запахом помогут создать идеальный вечерний образ. С этой целью дизайнеры специально придумали платья из атласа, шелка и бархата. С их помощью вы сможете показать свою естественную красоту и скорректировать фигуру.

Яркими акцентами изысканных фасонов платьев с запахом стали рукава-фонарики, драпировка, рюши и объемные плечи.

Также топовые версии 2023 года - удлиненные платья лаконичного кроя и без какого-либо дополнительного декора.

Если вы собираетесь на романтический ужин, то лучше всего вам выбрать короткое шелковое платье с нижним запахом. А на вечеринку можно смело надеть яркое платье с пайетками.

При этом стоит отметить, что даже самые нарядные и женственные вариации платьев с запахом не испортит спортивная обувь и обувь на низком ходу.

Итоги

Платья с запахом - универсальный выбор модниц, который позволит выглядеть красиво, женственно и при этом чувствовать себя максимально комфортно. В 2023 году будет множество вариаций этих платьев, и это касается как фасона, так и расцветок, и материалов.

Самое главное достоинство платьев с запахом - это то, что они подходят любой фигуре, сглаживая недостатки и выгодно подчеркивая ее достоинства.