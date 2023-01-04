Какой аромат, где и когда наносить

Собрали для вас в одном тексте все, что вы хотели знать о парфюмах.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Существует столько разных видов ароматов: древесные, цветочные, фруктовые, цитрусовые и т. д. И каждый человек выбирает себе парфюм в зависимости от его индивидуальности и желаний. При этом надо знать, на какие части тела надо наносить парфюм, чтобы он дольше играл, а также в какое время года используют определенные ароматы.

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На теле человека есть несколько мест, где парфюм будет долго держаться и очаровывать окружающих:

Область за ушами

Это идеальное место для вашего парфюма, потому что вены расположены близко к коже. Кровь активно циркулирует, разогревая этот участок кожи, поэтому аромат там будет долго держаться. К тому же, если вы носите сережки, то и они, совсем чуть-чуть, будут хранить нотки парфюма.

Задняя поверхность коленей

Звучит необычно, но это тоже отличное место для нанесения любимых духов. Работает это так: воздушные потоки стремятся вверх, где горячее, чем внизу. Поэтому аромат раскрывается постепенно и запоминается надолго.

Волосы

Вы можете как брызгать немного парфюма на волосы, так и брызгать на расческу. Волосы способны хранить аромат иногда даже лучше, чем кожа. Распределение расческой аромата по волосам создаст более легкий, но такой же манящий эффект.

Зона пульса и впадина на груди

Как мы уже поняли, ароматные ноты очень любят тепло. Поэтому люди, в основном, чтобы аромат не покидал их в течение дня, наносят их именно на эти зоны.

Также существует некий дресс-код духов. Какие-то духи неприемлемо носить в офисе, а есть духи, которыми принято пользоваться только в теплое время года, но никак не зимой. Это целая наука, в которой надо разобраться.

Офис не любит приторные, откровенно сладкие и очень стойкие ароматы. Все же, пожалейте своих коллег. Вы обязательно сможете использовать свои любимые сладкие духи, но в другой ситуации. Офис — это место работы, аромат должен быть свежим и легким. Идеально подойдут нотки белых цветов.

А вот для свидания лучше всего подойдет манящий парфюм. Ведь химия между людьми происходит благодаря обонянию. Аккорды ванили или ладана не оставят партнера в покое. Это теплые и сексуальные запахи.

Духи на зиму должны содержать в себе нотки мускатного ореха, сандала, амбры и теплой вишни. Эти ароматы довольно сильные и, как правило, стойкие — идеально для зимней поры. Они как бы согревают вас и окружающих.