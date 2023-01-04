Какой аромат, где и когда наносить

Собрали для вас в одном тексте все, что вы хотели знать о парфюмах.
Существует столько разных видов ароматов: древесные, цветочные, фруктовые, цитрусовые и т. д. И каждый человек выбирает себе парфюм в зависимости от его индивидуальности и желаний. При этом надо знать, на какие части тела надо наносить парфюм, чтобы он дольше играл, а также в какое время года используют определенные ароматы.
На теле человека есть несколько мест, где парфюм будет долго держаться и очаровывать окружающих:
Это идеальное место для вашего парфюма, потому что вены расположены близко к коже. Кровь активно циркулирует, разогревая этот участок кожи, поэтому аромат там будет долго держаться. К тому же, если вы носите сережки, то и они, совсем чуть-чуть, будут хранить нотки парфюма.
Звучит необычно, но это тоже отличное место для нанесения любимых духов. Работает это так: воздушные потоки стремятся вверх, где горячее, чем внизу. Поэтому аромат раскрывается постепенно и запоминается надолго.
Вы можете как брызгать немного парфюма на волосы, так и брызгать на расческу. Волосы способны хранить аромат иногда даже лучше, чем кожа. Распределение расческой аромата по волосам создаст более легкий, но такой же манящий эффект.
Как мы уже поняли, ароматные ноты очень любят тепло. Поэтому люди, в основном, чтобы аромат не покидал их в течение дня, наносят их именно на эти зоны.
Также существует некий дресс-код духов. Какие-то духи неприемлемо носить в офисе, а есть духи, которыми принято пользоваться только в теплое время года, но никак не зимой. Это целая наука, в которой надо разобраться.
Офис не любит приторные, откровенно сладкие и очень стойкие ароматы. Все же, пожалейте своих коллег. Вы обязательно сможете использовать свои любимые сладкие духи, но в другой ситуации. Офис — это место работы, аромат должен быть свежим и легким. Идеально подойдут нотки белых цветов.
А вот для свидания лучше всего подойдет манящий парфюм. Ведь химия между людьми происходит благодаря обонянию. Аккорды ванили или ладана не оставят партнера в покое. Это теплые и сексуальные запахи.
Духи на зиму должны содержать в себе нотки мускатного ореха, сандала, амбры и теплой вишни. Эти ароматы довольно сильные и, как правило, стойкие — идеально для зимней поры. Они как бы согревают вас и окружающих.
Аромат лета — легкость. Теплое время года не любит теплых ароматов. Для лета идеально запах цветов и цитруса, а также прохладные зеленые ароматы.