Стилист разнес образ Анны Asti на ковровой дорожке

В ноябре телеканал Муз-ТВ в честь 26-летия провел праздничную вечеринку. На мероприятия были приглашены российские артисты. Селебрити попытались удивить поклонников, но получилось не у всех.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Стилисты Гоша Карцев и Александр Рогов оценили образы звезд на красной дорожке. Под стилистическую оценку попала певица Asti (Анна Дзюба). В качестве наряда артистка выбрала серебристый плащ, черные ботфорты и перчатки. Образ звезда дополнила очками. Волосы певицы расущены. Рогов и Карцев не оценили выбор артистки и назвали его провалом.

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По мнению Александра, образ певицы не модный и не новаторский. Гоша оценил наряд Анны критичнее. «Лук» городской сумасшедшей. Это бомжиха заблудилась немножечко. Дискофутуристичная бомжиха», - выразил свое мнение Карцев в программе на канале ROGOV LIVE.

Стилисты отметили, что в последнее время Анну все чаще сравнивают со Светланой Лободой. Карцев посоветовал Дзюбе примерить другие туфли или показать декольте.