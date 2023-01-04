10 вещей, по которым можно вспомнить моду 2022 года

В 2022 году дизайнеры выпускали интересные и запоминающиеся вещи, которые точно будут ассоциироваться с прошедшим годом.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Одна из таких вещей – это сумка-сердце Le Cœur от ALAÏA. Об этом пишет buro247.

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Ещё один предмет – это клатч JW ANDERSON. Он выполнен в виде голубя, который поднимает своё крыло. Внутрь можно сложить совсем немного – ключи, банковские карты и помаду.

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Джинсы BOTTEGA VENETA – это самая простая модель, но сделанная из кожи. Дизайнер бренда Матье Блази представил первую коллекцию в рамках своей новой работы. Он вернул BOTTEGA VENETA к основе, к 1970-м годам, когда бренд был синонимом тихой роскоши.

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Юбка MIU MIU стала хитом журнальных съёмок в 2022 году. Она настолько понравилась всем, что её множество раз публиковали почти во всех соцсетях, журналах и т. д.

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Юбка-ремень от DIESEL тоже стала хитом, однако она оказалась настолько короткой и неудобной, что многие звёзды разочаровались в ней. Юбка отлично смотрелась на моделях только с узкими бёдрами.

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Маска BALENCIAGA была впервые представлена на показе кутюрной коллекции бренда. Её BALENCIAGA выпустил вместе с подразделением Mercedes для «Формулы-1».

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VALENTINO в 2022 году представил новый фирменный цвет – розовый. Однако его было так много, что теперь на него невозможно смотреть.

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Белая майка PRADA, BOTTEGA VENETA, LOEWE. Эти вещи понравились всем. Они настолько простые и удобные, что пришлись по вкусу.

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Плиссировка Issey Miyake – это несколько вещей из линейки Pleats, Please. Их выпустил японский дизайнер-инженер Иссея Мияке, который покинул наш мир в прошлом году.

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Мюли от GUCCI стали первой коллекцией Алессандро Микеле, которая вышла ещё семь лет назад. Однако под конец 2022 года дизайнер ушёл из бренда. Мюли стали культовой вещью GUCCI, поэтому к ним стоит присмотреться и сейчас.