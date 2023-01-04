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1 час назад

В Сети опубликовали 10 вещей, по которым можно вспомнить моду 2022 года

runews24.ru

В 2022 году дизайнеры выпускали интересные и запоминающиеся вещи, которые точно будут ассоциироваться с прошедшим годом.

10 вещей, по которым можно вспомнить моду 2022 года
Фото: runews24.rurunews24.ru

Одна из таких вещей – это сумка-сердце Le Cœur от ALAÏA. Об этом пишет buro247.

runews24.ru

Ещё один предмет – это клатч JW ANDERSON. Он выполнен в виде голубя, который поднимает своё крыло. Внутрь можно сложить совсем немного – ключи, банковские карты и помаду.

runews24.ru

Джинсы BOTTEGA VENETA – это самая простая модель, но сделанная из кожи. Дизайнер бренда Матье Блази представил первую коллекцию в рамках своей новой работы. Он вернул BOTTEGA VENETA к основе, к 1970-м годам, когда бренд был синонимом тихой роскоши.

runews24.ru

Юбка MIU MIU стала хитом журнальных съёмок в 2022 году. Она настолько понравилась всем, что её множество раз публиковали почти во всех соцсетях, журналах и т. д.

runews24.ru

Юбка-ремень от DIESEL тоже стала хитом, однако она оказалась настолько короткой и неудобной, что многие звёзды разочаровались в ней. Юбка отлично смотрелась на моделях только с узкими бёдрами.

runews24.ru

Маска BALENCIAGA была впервые представлена на показе кутюрной коллекции бренда. Её BALENCIAGA выпустил вместе с подразделением Mercedes для «Формулы-1».

runews24.ru

VALENTINO в 2022 году представил новый фирменный цвет – розовый. Однако его было так много, что теперь на него невозможно смотреть.

runews24.ru

Белая майка PRADA, BOTTEGA VENETA, LOEWE. Эти вещи понравились всем. Они настолько простые и удобные, что пришлись по вкусу.

runews24.ru

Плиссировка Issey Miyake – это несколько вещей из линейки Pleats, Please. Их выпустил японский дизайнер-инженер Иссея Мияке, который покинул наш мир в прошлом году.

runews24.ru

Мюли от GUCCI стали первой коллекцией Алессандро Микеле, которая вышла ещё семь лет назад. Однако под конец 2022 года дизайнер ушёл из бренда. Мюли стали культовой вещью GUCCI, поэтому к ним стоит присмотреться и сейчас.

runews24.ru
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