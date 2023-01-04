Стилисты обозначили модные тренды 2023 года

«Не бойтесь миксовать и цвета, которые на первый взгляд, может быть, не совсем сочетаются. Больше свободы! Сочетание красного с розовым уже на самом деле стало классикой. Не могу сказать, что это прямо супер-тренд, потому что это сочетание откидывает нас к трендам семилетней давности. Но, если это будет правильный, актуальный, модный крой, то это может выглядеть очень красиво. Мне такое сочетание очень нравится», – подчеркнул стилист.