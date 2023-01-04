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11 минут назад

Стилисты обозначили модные тренды 2023 года

Мир24

Кожа, бархат, а также яркие сочетания красного с розовым будут актуальны в наступившем 2023-м году. Об этом РИА «Новости» рассказали стилист Влад Лисовец и дизайнер Алена Ахмадуллина.

Стилисты обозначили модные тренды 2023 года
Фото: unsplashunsplash

«Чуть-чуть возвращается стиль рок-н-ролл. Будут в тренде бархатные ткани и приталенные пиджаки, уже появляется больше элегантности в образах. Отбрасываем всю спортивную обувь, забываем о ней и носим больше ботинки, туфли, босоножки», – сказал Лисовец.

По его словам, сочетание элегантной обуви с широкими джинсами и протертыми джинсовыми куртками будет особенно эффектным. Стилист призывает продолжать смешивать стили для создания интересных образов.

«Не бойтесь миксовать и цвета, которые на первый взгляд, может быть, не совсем сочетаются. Больше свободы! Сочетание красного с розовым уже на самом деле стало классикой. Не могу сказать, что это прямо супер-тренд, потому что это сочетание откидывает нас к трендам семилетней давности. Но, если это будет правильный, актуальный, модный крой, то это может выглядеть очень красиво. Мне такое сочетание очень нравится», – подчеркнул стилист.

Он также посоветовал обратить внимание на аксессуары. На пике окажутся крупные очки, «которые как будто отдельно от лица».

Дизайнер Алена Ахмадуллина в свою очередь отметила, что в новом году модными будут яркие, холодные оттенки.

«В тренде холодные цвета, например, оттенок лазурита – мерцающего синего камня, бирюзы. Стоит обратить внимание и на актуальный оттенок Viva Magenta – холодный бордово-малиновый», – сказала она.

Мода,Алена Ахмадуллина,Влад Лисовец,
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