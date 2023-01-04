Стилист назвала лучшие варианты женской обуви на зиму

«Первое место в трендах занимают грубые ботинки со шнурками на широкой платформе. Несмотря на свой не совсем женственный внешний вид, их смело можно добавлять в образ на контрасте с легкими платьями и юбками разной длины. В такой обуви вы можете не бояться ни холода, ни грязи и слякоти», — сказала она.