Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Билли Айлиш снялась для диджитал-обложки Vogue

Газета.Ru

Певица Билли Айлиш снялась для первой в истории Vogue видеообложки и рассказала журналу о своих трудностях в своих отношениях с телом. Об этом пишет Page Six.

Билли Айлиш снялась для диджитал-обложки Vogue
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

"В подростковом возрасте, когда я ненавидела себя и все эти глупости, во многом это происходило от злости на свое тело, от того, как я злилась на то, сколько боли оно мне причинило и сколько я потеряла из-за того, что с ним произошло", - сказала Эйлиш.

Она также упомянула травму бедра, которая не позволила ей продолжить танцевальную карьеру.

"Мне пришлось пройти через процесс осознания того, что мое тело - это я. И оно не пытается меня поймать", - объяснила исполнительница.

По словам Билли Айлиш, ее фирменные мешковатые наряды - это ее "броня" из-за стыда за свое тело. Она решила пересмотреть подход на Met Gala 2021 года, надев платье из тюля Oscar de la Renta, обтягивающее талию.

Один из креативных директоров модного дома Лаура Ким сказала: "Что меня больше всего вдохновило с творческой стороны, так это то, что эта 19-летняя девушка посмотрела нам в глаза и сказала:

"Я хочу сделать что-то, что меня пугает".

Мода,Билли Айлиш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители