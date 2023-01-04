Билли Айлиш снялась для диджитал-обложки Vogue

Певица Билли Айлиш снялась для первой в истории Vogue видеообложки и рассказала журналу о своих трудностях в своих отношениях с телом. Об этом пишет Page Six.
"В подростковом возрасте, когда я ненавидела себя и все эти глупости, во многом это происходило от злости на свое тело, от того, как я злилась на то, сколько боли оно мне причинило и сколько я потеряла из-за того, что с ним произошло", - сказала Эйлиш.
Она также упомянула травму бедра, которая не позволила ей продолжить танцевальную карьеру.
"Мне пришлось пройти через процесс осознания того, что мое тело - это я. И оно не пытается меня поймать", - объяснила исполнительница.
По словам Билли Айлиш, ее фирменные мешковатые наряды - это ее "броня" из-за стыда за свое тело. Она решила пересмотреть подход на Met Gala 2021 года, надев платье из тюля Oscar de la Renta, обтягивающее талию.
Один из креативных директоров модного дома Лаура Ким сказала: "Что меня больше всего вдохновило с творческой стороны, так это то, что эта 19-летняя девушка посмотрела нам в глаза и сказала:
"Я хочу сделать что-то, что меня пугает".