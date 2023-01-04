Билли Айлиш снялась для диджитал-обложки Vogue

"В подростковом возрасте, когда я ненавидела себя и все эти глупости, во многом это происходило от злости на свое тело, от того, как я злилась на то, сколько боли оно мне причинило и сколько я потеряла из-за того, что с ним произошло", - сказала Эйлиш.