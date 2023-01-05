5 цветов в одежде, которые повысят ваше либидо

В древности люди верили, что тот или иной цвет способен влиять не только на настроение, но и может улучшить наше здоровье. А современные ученые доказали, что некоторые цвета напрямую регулируют уровень нашего сексуального желания.

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Красный

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Начнем с самого очевидного цвета. Красный всегда символизировал страсть, влечение, кровь. Давно доказано, что на свидание лучше выбрать платье красного оттенка и накрасить красной помадой губы, чтобы оно завершилось горячей ночью. Красный повышает давление крови и стимулирует мозг. Человек, надевая красное, становится более активным: способен на любые подвиги, в том числе и сексуальные. Красный подсознательно считывается как цвет охоты и борьбы, поэтому, надев его, можно быть уверенным в положительном эффекте.

Голубой

Голубой кажется слишком спокойным, но это обманчивое ощущение. Британские ученые изучили вопрос и выявили, что в спальнях, чьи стены окрашены в голубой цвет, чаще всего творится немыслимый разврат. Голубой, как оказалось, расслабляет мышцы и выявляет скрытые и похотливые желания. Также голубой всегда считался цветом королей и излюбленным оттенком Марии Антуанетты, самой похотливой королевы в истории.

Оранжевый

Считается, что оранжевый улучшает кровообращение и избавляет от усталости. Этих пунктов вполне достаточно для здорового либидо. Сексологи советуют носить оранжевое белье, чтобы цвет воздействовал напрямую. Оранжевый оттенок очень красивый и солнечный, поэтому, даже если не брать во внимание вероятность того, что цветотерапия все-таки работает, то окружающие все равно оценят вашу смелость в выборе цвета белья.

Фиолетовый

Именно этот глубокий и немного загадочный цвет так любил Карл VI. Ученые доказали, что фиолетовые элементы спальни или фиолетовый цвет белья учащают частоту интимных встреч. Скорее всего, это связано с царственностью и бархатистостью данного цвета, которые очень притягивают к себе.

Карамельный