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1 час назад

Стилисты назвали пять деталей одежды, которые выдают счастливую женщину

runews24.ru

Стилисты Woman ru отметили, что счастливую женщину можно заметить по яркой одежде. Она будет носить её даже в повседневных образах.

Пять деталей одежды, которые выдают счастливую женщину
Фото: Runews24Runews24

Такие женщины также следят за трендами и всегда их придерживаются. Счастливую женщину сложно увидеть в немодной одежде.

Кроме того, она всегда уверена в своей красоте и сексуальности, а потому не боится облегающих силуэтов и декольте.

Женщина также придерживается в своём стиле минимализма и со вкусом использует различные детали одежды.

Счастливая женщина уделяет большое внимание мелочам в образе. Она часто использует аксессуары, например, очки, цепочки, браслеты и серьги.

Также внимание уделяется макияжу и причёске.

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