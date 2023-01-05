Супермодель Ратаковски показала, как выглядела в подростковом возрасте

31-летняя Эмили Ратаковски показала подписчикам личного блога, как выглядела в подростковом возрасте. На первом снимке будущая супермодель позирует в коричневых джинсах и рубашке, сидя на полу, а на втором веселится в компании своих друзей.

Свой первый контракт с модельным агентством Ford Models Эмили Ратаковски заключила, когда ей было 14 лет. С тех пор модель стала постоянной звездой подиумов, участвовала в рекламных кампаниях брендов и снималась в музыкальных клипах. Параллельно с моделингом Ратаковски попробовала себя в роли актрисы: в 2014 году Эмили появилась в триллере Дэвида Финчера «Исчезнувшая», а в 2015 в молодежной драме «128 ударов сердца в минуту». В 2017 году модель презентовала свой бренд купальников Inamorata Woman, а в 2021 попробовала себя на поприще писательницы, выпустив сборник эссе «Мое тело».