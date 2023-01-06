Россияне назвали самую похищаемую в советские годы модель шапки

Самую похищаемую в советские годы модель шапки назвали в группе «СССР — Вспомним как это было» пользователи социальной сети «ВКонтакте». Речь идет о меховых шапках-формовках, которые были в моде в конце 1980-х годов.

Фото: Мослента Мослента

«Формовки считались шиком», «Почти все хотели себе такую шапку», «Помню, снимали эти шапки на "рывок", влет. Причем такие грабежи на улице происходили очень часто», «Это было модно и стильно», — написали россияне.