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2 часа назад

Беременная Блейк Лайвли надела платье поверх юбки из-за трудностей с молнией

Газета.Ru

Беременная голливудская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала необычный образ. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Блейк Лайвли придумала необычный лайфхак для беременных
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Блейк Лайвли опубликовала новую фотографию, на которой предстала в провокационном аутфите: платье поверх юбки. Образ она дополнила красными лодочками на низком каблуке, жемчужным ожерельем и кольцами. Оказалось, что актриса не смогла застегнуть молнию из-за беременного живота.

«Когда не можешь застегнуть молнию юбки сзади, а пуговицы на платье — спереди, надевай и то, и то. Кто сказал, что минус на минус не дает плюс?» — написала Лайвли.

Соцсети

Блейк Лайвли замужем за актером Райаном Рейнольдсом, они познакомились на съемках фильма «Зеленый фонарь» в 2010 году, а спустя два года поженились. Супруги скоро в четвертый раз станут родителями, об этом стало известно в сентябре 2022 года, когда актриса появилась в облегающем наряде на Forbes Power Women's Summit. Пара уже растит трех дочерей: восьмилетнюю Джеймс, шестилетнюю Инес и трехлетнюю Бетти..

Мода,Райан Рейнольдс,
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