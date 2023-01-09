5 любимых вещей россиянок, которые продолжают быть в тренде

В этом сезоне есть несколько вещей, которые всё ещё будут в тренде. Такую одежду и аксессуары очень любят россиянки.

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Издание MARIE CLAIRE пишет, что об этом рассказала основатель бренда Measure и концепт-стора Others Зайнаб Сайдулаева.

Она отметила, что модной всё ещё остаётся шляпа – универсальный аксессуар в женском гардеробе. Такой убор может быть выполнен из шерсти, хлопка, с вышивками или без. В тренде остаются шляпы в форме колокола.

Также модной будет дублёнка-авиатор, которая уже давно полюбилась россиянкам.

Джинсовая юбка любой длины будет в тренде. Её можно комбинировать почти с любой одеждой.

Туфли на каблуке, а также сапоги лучше выбирать с каблуком в форме трапеции. Он отлично сочетается не только с юбками, но и с брюками.