Бренд Mugler вернется на Неделю моды в Париже

Модный дом Mugler планирует провести показ готовой коллекции одежды 26 января в рамках парижской недели моды. Об этом пишет WWD.

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Креативный директор Mugler Кейси Кэдуолладер решил провести презентацию осенней коллекции в Ла Вилетт, огромном культурном комплексе на северо-восточной окраине Парижа. Подробности о содержании и формате шоу пока не разглашаются, но Mugler характеризует его как "новую концепцию" и "захватывающий опыт".

Последний показ Mugler в реальном времени состоялся осенью 2020 года, после бренд выпускал лишь видеоролики, в которых снимались Белла Хадид, Хлои Севиньи, Хантер Шафер и другие звезды. Паскаль Конте-Жодра, управляющий директор Mugler, заявил:

"Это не классическое возвращение на подиум. Мы научились развлекать, мы научились удивлять, мы научились привлекать внимание и радовать нашу аудиторию. Вы можете доверить Кейси приготовить что-то неожиданное. В Mugler мы идем на риск".