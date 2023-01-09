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2 часа назад

Balenciaga обругали в сети за нелепую модель обуви за 207 тысяч рублей

Lenta.ru

Французский модный дом Balenciaga обругали в социальных сетях за продажу чересчур массивной обуви. На комментарии пользователей обратили внимание в Daily Mail.

Balenciaga обругали в сети за нелепую модель обуви за 207 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о широких кожаных сапогах на шпильке длиной до пояса, которые представлены в ассортименте люксового бренда в черном цвете за 2450 фунтов стерлингов (207 тысяч рублей). На размещенном кадре видно, что модель рекламирует упомянутую пару в облегающем боди и солнцезащитных очках, в ее руках сумка в виде мусорного пакета.

Потенциальные покупатели подняли на смех дизайн обуви, назвав новый товар марки в многочисленных комментариях в социальных сетях нелепым. «Не совсем подходящая обувь для повседневного похода за продуктами», «Идеально подойдет для рыбаков», «Кто придумывает эти нелепые дизайны?», — высказывались юзеры.

В ноябре бренд Balenciaga разместил кадры, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. Пользователи сети заметили на снимках, на которых позировали дети, БДСМ-атрибутику. В связи с этим креативного директора Демну Гвасалию обвинили в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.

Мода,Демна Гвасалия,
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