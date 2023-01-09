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1 час назад

Кайя Гербер снялась в рекламной кампании Alaïa

Газета.Ru

Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд Кайя Гербер стала героиней рекламы дома моды Alaïa. Об этом пишет Vogue. 21-летняя модель позировала в черном и красном платьях бренда.

Кайя Гербер снялась в рекламной кампании Alaïa
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Последний образ Гербер напомнил наряд, в котором ее мама Синди Кроуфорд снималась для Alaïa в конце 80-х. Как объяснили в самом бренде, именно такого сравнения они и добивались. Для новой кампании британский фотограф Тайрон Лебон снимал Гербер на крыше студии художника Стерлинга Руби в Лос-Анджелесе.

"Я не хотел больших декораций. Это 50 человек на съемочной площадке. Здесь были только стилист по волосам и визажист, Тайрон [Лебон], ассистент, стилист, Кайя и ее парень [Остин Батлер], больше никого", - рассказал о ситуации на съемочной площадке Питер Мюлье, креативный директор Alaïa.

По его словам, он практически не задумываясь выбрал для рекламной кампании весенней коллекции 2023 года Гербер.

"Она действительно очень важна для этого поколения. Она одна из редких топ-моделей, которые есть в наше время, и она становится актрисой. Она находится на том этапе своей жизни, когда движется к чему-то большему", - прокомментировал Питер Мюлье.

Мода,Кайя Гербер,Синди Кроуфорд,
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