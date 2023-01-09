Как выглядеть стройнее с помощью одежды

Почему чёрный цвет не панацея и в чём главный секрет успеха.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Всё, что касается цвета и принтов, актуально не только для женщин, но и для мужчин. Это выборы, основанные на общих настройках – колорите и линейности внешности. Адекватный выбор размера и игра с оверсайзом – также универсальные опции.

Видео дня

Юлия Путина, стилист: Современные гардеробные стратегии должны быть основаны на осознанности и персональном подходе. Только тогда они будут удачными. Конечно, есть и хрестоматийные вещи – основы, которые лучше бы знать всем. Но без секретного ингредиента – индивидуальности – они смогут поправить ситуацию только в самых общих чертах.

Как работать осознанно и на персональный результат?

Первый пункт – это колористика. Здесь сразу же нужно разобраться с классикой жанра – чёрным. Те, кто недоволен своим телом, частенько упаковываются именно в него. Типичная женская экипировка: чёрные узкие джинсы, водолазка, куртка на пару размеров меньше…

Последний пункт – другая история, но тоже из разряда «классики». Механизмы немного разные, но в чём-то похожи. И в том, и в другом случае мы имеем дело с иллюзиями.

Куртка на два размера меньше – это частичное исчезновение. Чёрный цвет – полное. И ведь срабатывает. Но только чуда тут никакого нет. Человек в чёрном просто привлекает меньше внимания. Стройнее он не кажется.

Главная задача – создать при помощи цвета гармоничную картину, которая будет прекрасна вне зависимости от размеров полотна. И фишка в том, что эти самые размеры при таком подходе как-то сами собой нивелируются.

Как это работает? Используются настройки природного колорита. Девушка окружает себя цветами, которые продолжают её природу. И уже в этом наборе она находит способы перераспределить оттенки, расставить акценты и т. д.

Например, если вы блондинка, то окружать себя нужно светлыми тонами. Каким бы ни был размер одежды, в таком решении вы будете выглядеть свежее, моложе и стройнее. Но, разумеется, кроме цвета, есть и другие нюансы.

Принт

Полоска – это тоже каноническая тема. Якобы она вытягивает и всех стройнит. Но и здесь мы имеем дело с общим подходом. Этот принт может вам банально не идти – не поддерживать вашу природную линию. Мы снова можем соорудить фокус, но едва ли получим волшебство.

Магия – в поддержке природных линий. Кому-то больше идёт горошек, а кому-то идеальны акварельные цветы. Расположив внешность на адекватном фоне, мы получим гармонию.

Узнать о типе своих природных линий можно, определив стилевой типаж по Двин Ларсон. Также реально и просто внимательно изучить отражение в зеркале. Смотреть, с какими принтами синонимичны линии вашей внешности.

Длины

Важный момент из «общих» – это неверно подобранные длины одежды. Платье (юбка) длиной до середины колена (и чуть выше/ниже) любую фигуру будет дробить на несколько частей. Это нехорошо при любом размере, так как вредит пропорциям. При желании визуально постройнеть это очень плохо, ведь верно выстроенные пропорции и единая вертикаль – самые главные инструменты здесь.

Адекватные длины курток, шуб, дублёнок:до пояса (носим с широкими джинсами, юбками-миди);

до середины бедра;

ниже колена, до середины икры. Либо мы выбираем длину мини – до середины бедра или чуть ниже. Либо делаем ставку на миди. Это вариант сильно ниже колена, желательно – до середины икры. С длинами «что-то между» и макси нужно соблюдать осторожность. Макси больше идёт высоким девушкам. Аналогичными принципами стоит пользоваться при выборе верхней одежды.

Объёмы

Взаимоотношения с оверсайз – это личное дело каждого. Несмотря на актуальность, он и воспринимается не всеми, и идёт далеко не всем. Но что точно важно в себе культивировать, так это нелюбовь к его полной противоположности – «облипке».

Эпоха скинни прошла. Пора перестать покупать вещи на два размера меньше. Они не сделают стройнее, а лишь наглядно покажут то, насколько вы далеки от своего идеала.