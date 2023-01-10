Девушка надела туфли из 2010-х и восхитила зрителей

На размещенных кадрах девушка показала свою коллекцию обуви начала 2010-х годов. Так, она позировала в туфлях на высоких шпильках и платформе трех видов: черных, блестящих и бежевых. Кроме того, юзерша примерила босоножки подобного стиля, где были открыты только носок и пятка, и красные туфли с суженными носами с высокими каблуками, которые она назвала наиболее дискомфортными. Впоследствии она выбрала еще несколько пар босоножек с ремешками на платформе и каблуках и туфли на танкетке и на шнуровке.