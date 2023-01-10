Блогерша назвала неуместную на работе одежду для женщин

Блогерша Амира Бессетт назвала неуместную для женщин в рабочее время одежду. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 80,5 тысячи подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, эксперт по этикету не рекомендовала подписчицам надевать в указанных условиях легинсы, поскольку они просвечивают и слишком облегают фигуру. Кроме того, юзерша посоветовала воздержаться от топов на тонких бретелях, которые открывают тело и не подходят для рабочей обстановки.

В то же время инфлюэнсерша заявила, что девушкам не следует носить кроп-топы. По ее словам, последние предпочтительно выбирать только для пляжного отдыха. В завершение Бессетт добавила, что из-под одежды не должно быть видно нижнее белье.