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29 минут назад

Блогерша назвала неуместную на работе одежду для женщин

Lenta.ru

Блогерша Амира Бессетт назвала неуместную для женщин в рабочее время одежду. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 80,5 тысячи подписчиков.

Блогерша назвала неуместную на работе одежду для женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, эксперт по этикету не рекомендовала подписчицам надевать в указанных условиях легинсы, поскольку они просвечивают и слишком облегают фигуру. Кроме того, юзерша посоветовала воздержаться от топов на тонких бретелях, которые открывают тело и не подходят для рабочей обстановки.

В то же время инфлюэнсерша заявила, что девушкам не следует носить кроп-топы. По ее словам, последние предпочтительно выбирать только для пляжного отдыха. В завершение Бессетт добавила, что из-под одежды не должно быть видно нижнее белье.

Ранее модный редактор The Sun Клемми Филдсенд также назвала неуместную в офисе одежду, которую не следует носить сотрудникам. Эксперт отнесла к недопустимым в данном случае нарядам изделия с открытой спиной, вырезами и V-образным декольте ниже середины груди.

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