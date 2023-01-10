7 самых модных и теплых свитеров на эту зиму

Модный эксперт Lamoda Юлия Манукова рассказала в беседе с MARIE CLAIRE, к каким моделям свитеров стоит присмотреться.
Она отметила, что следует приобрести инфантильную вещь, с цветными аппликациями и трогательными принтами, а также милыми воротничками.
Также стоит купить свитер с надписью. Есть множество моделей с логотипами или значимыми фразами.
Отличным будет неоновый свитер. Яркие оттенки зимой точно поднимут настроение. Можно приобрести салатовый свитер или в цвете фуксия.
Также модницам понравится свитер в стиле преппи, который пришёл из гардероба учеников элитных частных школ.
Можно купить облегающий свитер или же объёмный. Их следует носить под настроение, сочетать с другими элементами одежды.
Стоит присмотреться и к свитеру с воротом на молнии. Такой вариант относится к лыжному стилю, сейчас он очень актуален.