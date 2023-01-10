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1 час назад

Стилист Рогов раскритиковал обложку журнала с Брэдом Питтом

Lenta.ru

Российский стилист Александр Рогов раскритиковал обложку журнала W Magazine с участием американского актера Брэда Питта. Размышлениями на данную тему он поделился в своем Telegram-канале.

Стилист Рогов раскритиковал обложку журнала с Брэдом Питтом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенном снимке звезда киноленты «Бойцовский клуб» позирует в белой футболке, рубашке в полоску и джинсах, в руке он держит бумажный стакан.

t.me/rogov24

Рогов невысоко оценил данную фотосессию.

«Как жутко некомплиментарно уже второй год подряд снимают Брэда Питта для W Magazine. Ему за что-то мстят?» — заявил он, назвав неудачными все обложки голливудского журнала, для которых также снялись актрисы ДженДженнифер Лоуренс, МаргМарго Робби и Зои Кравиц.

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