Стилист Рогов раскритиковал обложку журнала с Брэдом Питтом

«Как жутко некомплиментарно уже второй год подряд снимают Брэда Питта для W Magazine. Ему за что-то мстят?» — заявил он, назвав неудачными все обложки голливудского журнала, для которых также снялись актрисы ДженДженнифер Лоуренс, МаргМарго Робби и Зои Кравиц.