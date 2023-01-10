Стилист Рогов раскритиковал обложку журнала с Брэдом Питтом

Российский стилист Александр Рогов раскритиковал обложку журнала W Magazine с участием американского актера Брэда Питта. Размышлениями на данную тему он поделился в своем Telegram-канале.
На размещенном снимке звезда киноленты «Бойцовский клуб» позирует в белой футболке, рубашке в полоску и джинсах, в руке он держит бумажный стакан.
Рогов невысоко оценил данную фотосессию.
«Как жутко некомплиментарно уже второй год подряд снимают Брэда Питта для W Magazine. Ему за что-то мстят?» — заявил он, назвав неудачными все обложки голливудского журнала, для которых также снялись актрисы ДженДженнифер Лоуренс, МаргМарго Робби и Зои Кравиц.