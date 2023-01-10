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2 часа назад

Стиль героев фильма «Матрица» стал трендом у знаменитостей

Lenta.ru

Наряды в стиле героев культового фильма «Матрица» 1999 года стал трендом у знаменитостей. Соответствующий материал публикует британская версия журнала Glamour.

Стиль героев фильма «Матрица» стал трендом у звезд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что актуальными стали кожаные оверсайз-куртки и тренчи из того же материала, армейские ботинки и узкие солнцезащитные очки в сочетании с одеждой черного цвета. Журналисты связывают популярность подобных вещей с любовью молодежи к атрибутике эстетики Y2K (year 2000, «двухтысячный год»).

Среди звезд, последовавших упомянутой тенденции, оказались супермодели Хейли Бибер, Кендалл и Кайли Дженнер, Джиджи Хадид, а также актрисы Джулия Фокс и Марго Робби, блогерша Кристиан Вириг, поп-исполнительница Рианна и другие именитые личности.

В августе еще одна популярная в 2000-х вещь вновь стала модной у представителей молодого поколения. Речь идет о юбке-шортах, которая изначальна была распространена среди спортсменок, например, теннисисток и хоккеисток.

Мода,Джулия Фокс,Марго Робби,
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