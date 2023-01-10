Раскрыта сумма многомиллионного долга бренда Виктории Бекхэм

Согласно отчетам, которые оказались в распоряжении журналистов, в 2021 году компания Victoria Beckham Holdings Ltd понесла убытки в размере 5,8 миллиона фунтов стерлингов (около 4,8 миллиона рублей). Так, общая сумма долга, накопленная за 15 лет работы марки, составила 66,3 миллиона фунтов стерлингов (около 5,5 миллиарда рублей).

Отмечается, что директорам компании, в том числе Виктории и ее мужу Дэвиду, не были выплачены дивиденды, несмотря на то, что продажи за последнее время выросли и были привлечены новые клиенты в Европе и на Ближнем Востоке. При этом в отчете говорится, что бренд также расширил ассортимент своей продукции, выпустив коллекцию кожаных изделий.