Магазины Puma могут снова заработать в России

Магазины бренда спортивной одежды Puma могут снова заработать в России летом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

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Как отмечает один из собеседников издания, сейчас представители компании ведут переговоры со столичными торговыми центрами. При этом в Puma пока не уточняют, идет ли речь о возобновлении розничной торговли или о финальной распродаже перед окончательным уходом с рынка.

Согласно данным системы СПАРК, владельцами российского бизнеса в РФ по-прежнему значатся немецкая Puma SE и австрийская Austria Puma Dassler Gessellschaft. В России у компании 36 магазинов, весной прошлого года она прекратила их развитие, но о намерении полностью прекратить работу не извещала.

Другой источник "Известий" также утверждает, что Puma готовится открыть магазины. По его словам, это может произойти уже летом.