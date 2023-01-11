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54 минуты назад

Наряды с торчащими из-под платья стрингами вернулись

Lenta.ru

Платья с торчащими стрингами, которые были особенно актуальны в 2000-х годах, вновь стали трендовыми у знаменитостей. Об этом сообщает Daily Star.

Наряды с торчащими из-под платья стрингами вернулись
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, актрисы, модели и инфлюэнсеры начали массово появляться на публике в нарядах с открытой спиной, которые оформлены многочисленными вырезами со вшитыми в области поясницы веревками, имитирующими стринги. Отмечается, что помимо платьев, подобную деталь добавляют и на комбинезоны.

Среди звезд, которые вернули в моду упомянутую тенденцию, манекенщица Хейли Бибер, поп-исполнительницы Майли Сайрус и Дуа Липа, а также модели люксового бренда Rumer, которые прошлись в подобных платьях по подиуму в рамках Недели моды в Австралии.

В феврале 2021 года наряд со стрингами британского интернет-магазина Asos озадачил покупателей. Речь шла о коричневом комбинезоне с широким вырезом, который полностью обнажал спину, а также вшитыми в области поясницы стрингами.

Мода,Майли Сайрус,
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