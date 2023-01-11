5 платьев, которые должны быть в шкафу каждой девушки

Эти наряды пригодятся и для делой встречи, и для важного свидания

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Базовый гардероб универсален: в нем есть все, чтобы собраться на важную деловую встречу, прогулку с приятельницами или романтическое свидание. Конечно, демократичность моды сейчас позволяет в любое место надеть удобные джинсы, футболку или джемпер, но стилисты все же рекомендуют дополнить свой гардероб несколькими платьями: они будут актуальны и в пир, и в мир.

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Маленькое черное платье

Да, без классики, о которой говорила еще великая Коко Шанель, не обойтись. Темное платье средней длинны — базовая модель, которую удобно комбинировать с жакетами, аксессуарами и разной обувью. Маленькое черное платье можно надеть с классическими лодочками на высоком каблуке, а можно немного похулиганить и дополнить сдержанный наряд кедами. Если решили примерить такой образ, выбирайте кеды без лишних принтов и деталей. Важно, чтобы маленькое черное платье сидело на вас идеально. Не экономьте на этой детали гардероба, ведь качественное черное платье прослужит вам много лет. Найдите тот наряд, в котором почувствуете себя на 100% уверенной в себе и привлекательной.

Платье-рубашка

Еще один нестареющий наряд, который придет на помощь, когда никак не приходит в голову, что надеть. Платье-рубашка тоже сочетается с любой обувью. Она отлично смотрится и в романтическом образе: для этого наряд стоит дополнить длинными серьгами, шляпой, сапогами или классическими лодочками, а можно превратить платье в элемент спортивного стиля, совместив его с лосинами или велосипедками, которые сейчас очень актуальны.

Сарафан на широких бретелях

Присмотритесь к моделям из искусственной кожи, замши или вельвета. Эти женственные сарафаны станут вашей палочкой-выручалочкой осенью и зимой: они открывают ноги, поэтому можно примерить теплые, ноя яркие колготки, надеть футболку или блузу, а сверху накинуть любой джемпер или жакет. Этот образ всегда смотрится мило, женственно и очень актуально. А если хочется привлечь внимание, откажитесь от верхнего слоя на сарафан, наденьте шляпу и высокие сапоги на плоской подошве.

Вечернее платье

В гардеробе каждой девушки должно быть то самое платье: наряд, который она наденет, когда нужно выглядеть безупречно, покорять сердца и быть в центре внимание. Это платье может быть любым: выбирайте то, что подчеркивает плюсы фигуры, идеально вписывается в стиль. Не бойтесь яркой одежды: для особенных случаев такие наряды особенно уместны. Подберите модели с пайетками, вышивкой или металлической отделкой, пусть наряд мгновенно преображает вас, превращая в кокетливую и уверенную в себе барышню.

Трикотажное платье