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2 часа назад

Внучка переодела 80-летнюю бабушку в свою одежду и удивила пользователей сети

Lenta.ruиещё 2

Риелтор Анжелика с никнеймом @angelicaseattlerealtor из Сиэтла, США, переодела 80-летнюю бабушку в свою одежду и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

80-летняя бабушка в одежде внучки удивила пользователей сети
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Вначале на размещенных кадрах женщина предстала в просторной белой ночной рубашке с отделкой из кружева. При этом она собрала верхнюю часть волос на макушке. Затем внучка продемонстрировала, как бабушка выглядит в ее наряде. Так, родственница юзерши позировала в открывающем плечи лонгсливе, который подчеркивал ее талию и бюст. Кроме того, героиня ролика надела облегающие черные брюки, распустила волосы и дополнила образ серьгами-кольцами и остроносыми ботинками на каблуках.

Lenta.ru

Пользователи TikTok высказали свое мнение о преображении женщины в комментариях.

«80? Вау, она не выглядит на свой возраст», «Браво!», «Она выглядит на 45, в чем ее секрет?» —

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