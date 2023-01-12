80-летняя бабушка в одежде внучки удивила пользователей сети

Риелтор Анжелика с никнеймом @angelicaseattlerealtor из Сиэтла , США , переодела 80-летнюю бабушку в свою одежду и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok -аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах женщина предстала в просторной белой ночной рубашке с отделкой из кружева. При этом она собрала верхнюю часть волос на макушке. Затем внучка продемонстрировала, как бабушка выглядит в ее наряде. Так, родственница юзерши позировала в открывающем плечи лонгсливе, который подчеркивал ее талию и бюст. Кроме того, героиня ролика надела облегающие черные брюки, распустила волосы и дополнила образ серьгами-кольцами и остроносыми ботинками на каблуках.