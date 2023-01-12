Какое термобелье лучше и как его выбрать правильно

Стойкие морозы заставляют серьезно задуматься: а не пора ли в своем гардеробе завести комплект термобелья. И если люди, активно занимающиеся зимними видами спорта, имеют несколько комплектов для разных типов нагрузки и погодных условий, то для остальных выбор может оказаться сложным.

«Рамблер» рассказывает, как работает термобелье и как его правильно выбрать.

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Что такое термобелье

Первая часть слова «термо» многих вводит в заблуждение. Нет, термобелье само по себе не греет, но работает так, чтобы человек, находящийся на улице, не замерзал. Причем выбор комплекта обусловлен видом физической нагрузки и погодными условиями.

Что входит в комплект:

Термомайки с длинными рукавами

Термокальсоны

Термоноски

Термотрусы

Женские топы

Это первый слой одежды, который непосредственно соприкасается с кожей. Чтобы термобелье работало, его нужно надевать на чистое, голое и сухое тело. Если одеваетесь сразу после душа, тщательно вытирайте капли воды и подождите хотя бы пару минут, чтобы с кожи испарились остатки влаги. Не надевайте под термобелье колготки или футболку.

Какие функции выполняет термобелье

Термобелье может пригодится не только зимой, но и даже прохладным летом. Правда для лета нужно будет выбирать облегченный комплект, например, трусы и майку.

Главная функция термобелья – отведение влаги от тела. Одежда из натуральных или смесовых тканей впитывает пот, а вот термобелье оставляет кожу сухой. Это возможно благодаря особой ячеистой структуре ткани, мелкие ячейки расположены ближе к телу, а более крупные – дальше. Замерзает человек не в тот момент, когда он активно двигается и потеет, а когда останавливается и остается в мокрой одежде. Именно поэтому термобелье разработано таким образом, чтобы отводить влагу от тела.

Чтобы этот механизм работал в сильные морозы, следующий слой должен быть теплым – как правило, это толстовка и штаны из флиса. А сверху надевается верхняя одежда из мембранной ткани, которая также отводит влагу наружу, но не пропускает ее внутрь, например, если на улице дождь и снег. Обратите внимание на характеристики ткани, обычно это указано на ярлыки, чем выше цифры, тем дольше вы сможете находится на улице под дождем и снегом. В межсезонье без флиса вполне можно обойтись.

Другая функция термобелья – согревать. Для очень сильных морозов подойдет термобелье из ткани с добавлением шерсти. Но здесь стоит ориентироваться и на физическую активность, если вы планируете бегать, возможно, в термобелье с шерстью вам будет слишком жарко. Если хотите подышать воздухом и идете на не слишком активную прогулку с собакой, то шерстяное термобелье согреет, например, в минус двадцать.

Еще одна функция – гигиеническая. Хорошее термобелье предотвращает появление запаха пота.

Как правильно выбирать термобелье

Термобелье обязательно нужно примерять и смотреть, как оно на вас сидит. Чтобы термобелье выполняло свои функции, оно должно:

Облегать, но не сдавливать; Иметь мягкие, плоские швы, которые не будут натирать кожу.

Поэтому так важно примерить белье перед покупкой и немного в нем подвигаться. Если на ткани провисли складки и напуски, значит вам не подходит размер или крой. Примерьте другой комплект. При выборе белья для ребенка учитывайте возраст. У детей по мере роста меняются пропорции тела, поэтому девятилетнему не подойдет белье для шестилетки, даже если разница в росте вам покажется не слишком большой. Брать белье на вырост – тоже плохая идея. Ребенок будет мерзнуть.

Также обращайте внимание на маркировку. Всего существует четыре типа:

Cool – охлаждающее для лета Light – легкое для межсезонья Warm – теплое для зимы X-Warm – очень теплое для экстремальных холодов

Как правильно стирать термобелье

Ориентируйтесь на состав ткани и рекомендации производителя. Если ткань с добавлением хлопка, можно стирать в стиральной машине с обычным жидким средством для стирки на деликатном режиме при низкой температуре. Для синтетического термобелья желательно подобрать специальные антибактериальные средства для стирки и ополаскиватель с антистатиком.

Общие рекомендации для всех типов термобелья такие: