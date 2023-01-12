Модный дом Valentino представил новую коллекцию Essentials

В сезоне весна-лето 2023 года концепция креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли воплотилась в коллекции одежды «без излишеств». После ярких ансамблей «PP Pink», в коллекции «Essentials» модный дом показал лаконичные вещи, которые можно сочетать друг с другом для создания дизайнерского капсульного гардероба, окрашенного штрихами от кутюр. В новую линейку вошли двубортные блейзеры, шелковые рубашки, брюки, футболки, пижамы, сумки и кроссовки. В цветовой палитре, помимо классических черного и белого, — фиолетовый, желтый, розовый и бежевый.