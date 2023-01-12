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3 часа назад

Модный дом Valentino представил новую коллекцию Essentials

Газета.Ru

Итальянский модный дом Valentino представил новую коллекцию Essentials. Кадры из рекламной кампании появились на Hypebeast.

Модный дом Valentino представил новую коллекцию Essentials
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сезоне весна-лето 2023 года концепция креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли воплотилась в коллекции одежды «без излишеств». После ярких ансамблей «PP Pink», в коллекции «Essentials» модный дом показал лаконичные вещи, которые можно сочетать друг с другом для создания дизайнерского капсульного гардероба, окрашенного штрихами от кутюр. В новую линейку вошли двубортные блейзеры, шелковые рубашки, брюки, футболки, пижамы, сумки и кроссовки. В цветовой палитре, помимо классических черного и белого, — фиолетовый, желтый, розовый и бежевый.

В декабре 2022 года креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли стал дизайнером года по версии Fashion Awards. Эта награда присуждается деятелю, чьи коллекции оказали «заметное влияние на индустрию, определив облик мировой моды».

Мода,Пьерпаоло Пиччоли,
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