Васильев сообщил, что нельзя носить женщинам после 40 лет

По словам историка моды, некоторые вещи стоит исключить из гардероба, когда женщине исполняется 40 лет.
Александр Васильев в своём блоге рассказал о том, что в таком возрасте не стоит носить всё, что «имеет отношение к подростку».
По словам эксперта, подобные вещи вносят диссонанс со зрелой внешностью и только подчёркивают возраст.
Александр Васильев отметил, что зрелым женщинам лучше всего носить брюки с высокой посадкой, а также не игнорировать украшения.
Он считает, что правильно подобранные аксессуары могут полностью изменить образ женщины.
Также следует оставаться естественной, не нужно наносить множество косметики. Также в глаза сразу же будут бросаться ненастоящие ногти, губы и грудь, цвет волос.