Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Александр Васильев сообщил, что нельзя носить женщинам после 40 лет

runews24.ru

По словам историка моды, некоторые вещи стоит исключить из гардероба, когда женщине исполняется 40 лет.

Васильев сообщил, что нельзя носить женщинам после 40 лет
Фото: runews24.rurunews24.ru

Александр Васильев в своём блоге рассказал о том, что в таком возрасте не стоит носить всё, что «имеет отношение к подростку».

По словам эксперта, подобные вещи вносят диссонанс со зрелой внешностью и только подчёркивают возраст.

Александр Васильев отметил, что зрелым женщинам лучше всего носить брюки с высокой посадкой, а также не игнорировать украшения.

Он считает, что правильно подобранные аксессуары могут полностью изменить образ женщины.

Также следует оставаться естественной, не нужно наносить множество косметики. Также в глаза сразу же будут бросаться ненастоящие ногти, губы и грудь, цвет волос.

Мода,Александр Васильев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители