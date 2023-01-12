Васильев сообщил, что нельзя носить женщинам после 40 лет

По словам историка моды, некоторые вещи стоит исключить из гардероба, когда женщине исполняется 40 лет.

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Александр Васильев в своём блоге рассказал о том, что в таком возрасте не стоит носить всё, что «имеет отношение к подростку».

По словам эксперта, подобные вещи вносят диссонанс со зрелой внешностью и только подчёркивают возраст.

Александр Васильев отметил, что зрелым женщинам лучше всего носить брюки с высокой посадкой, а также не игнорировать украшения.

Он считает, что правильно подобранные аксессуары могут полностью изменить образ женщины.