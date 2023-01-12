Одежду каких цветов не стоит надевать на собеседование

Вы когда-нибудь думали, что цвет одежды может притянуть в вашу жизнь хорошую работу? Собрали для вас те цвета, которые точно ее оттолкнут.

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Черный

Казалось бы, официальный цвет, который отлично подойдет для собеседования. Однако некоторым работодателям может показаться, что вы слишком закрытая личность. Черный на подсознательном уровне ассоциируется с наличием у человека тайн, что вызывает недоверие. Исключение, если работа предполагает черный дресс-код.

Красный

Та же ситуация, что и с черным. Во многих ситуациях цвет скорее уместен, однако в красном точно не придешь устраиваться, например, бухгалтером. Красный означает силу и может считываться работодателем как чрезмерно импульсивный цвет, поэтому всегда есть риск произвести на интервьюера неверное впечатление. Увы, но яркость в данном случае не лучший выбор.

Желтый

Этот цвет всегда считался цветом безумия, дальнейшие комментарии излишни. А еще при всей своей энергетике желтый — цвет очень коварный. Например, он может невыгодно подсветить ваше лицо, отчего оно будет казаться землистым. Будьте внимательны!

Белый

Цвет в целом удачный для собеседования. Однако надо понимать, что в день интервью вы можете нервничать и спешить и случайно испачкать свою белоснежную одежду.

Розовый

При всей сочности цвета он может восприниматься работодателем как недостаточно серьезный. Согласно социальным опросам в США, его зачастую выбирают довольно инфантильные личности. Пусть это стереотип, но работников чаще встречают исключительно по одежке, поэтому первое впечатление лучше не портить.

Серый