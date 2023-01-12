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1 час назад

Одежду каких цветов не стоит надевать на собеседование, если хотите получить работу

Super.ru

Вы когда-нибудь думали, что цвет одежды может притянуть в вашу жизнь хорошую работу? Собрали для вас те цвета, которые точно ее оттолкнут.

Одежду каких цветов не стоит надевать на собеседование
Фото: Super.ruSuper.ru

Черный

Казалось бы, официальный цвет, который отлично подойдет для собеседования. Однако некоторым работодателям может показаться, что вы слишком закрытая личность. Черный на подсознательном уровне ассоциируется с наличием у человека тайн, что вызывает недоверие. Исключение, если работа предполагает черный дресс-код.

Красный

Та же ситуация, что и с черным. Во многих ситуациях цвет скорее уместен, однако в красном точно не придешь устраиваться, например, бухгалтером. Красный означает силу и может считываться работодателем как чрезмерно импульсивный цвет, поэтому всегда есть риск произвести на интервьюера неверное впечатление. Увы, но яркость в данном случае не лучший выбор.

Желтый

Этот цвет всегда считался цветом безумия, дальнейшие комментарии излишни. А еще при всей своей энергетике желтый — цвет очень коварный. Например, он может невыгодно подсветить ваше лицо, отчего оно будет казаться землистым. Будьте внимательны!

Белый

Цвет в целом удачный для собеседования. Однако надо понимать, что в день интервью вы можете нервничать и спешить и случайно испачкать свою белоснежную одежду.

Розовый

При всей сочности цвета он может восприниматься работодателем как недостаточно серьезный. Согласно социальным опросам в США, его зачастую выбирают довольно инфантильные личности. Пусть это стереотип, но работников чаще встречают исключительно по одежке, поэтому первое впечатление лучше не портить.

Серый

Вы удивитесь, но серый могут считать как чрезвычайно скучный цвет. Работодатель тут же решит, что вы лишены креатива и чувства юмора, и нужно будет очень постараться, чтобы убедить его в обратном. Хотя, может, трудности закаляют?

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