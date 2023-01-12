Стилист назвала популярные у женщин модные ошибки и была обругана в сети

Стилист Эшли Джейн назвала популярные модные ошибки, которые совершают многие женщины, и была обругана в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь эксперт призвала подписчиц отказаться от ярких цветов в одежде таких, как неоново-розовый и зеленый лайм. По ее словам, данные тона визуально дешевят образ. «Вместо того, чтобы носить эти яркие цвета, попробуйте выбрать более неподвластную времени нейтральную цветовую палитру», — подчеркнула она.

Специалист также отнесла в перечень модных ошибок пайетки, заклепки, перья, стразы и узоры. Вместо них Джейн посоветовала обратить внимание на одежду, оформленную орнаментом «гусиные лапки» (двухцветный геометрический орнамент, представляющий собой ломаную клетку — прим. «Ленты.ру»), и ювелирные украшения в минималистичном стиле.

Подписчики не оценили рекомендации автора видео, о чем принялись писать в комментариях. «Ты не похожа на нас, простых людей, с этими серьгами!», «Почему люди не могут носить одежду, не являющуюся "трендом"? Может быть, им просто нравится то, что они носят, и им наплевать, что думают другие?», «Дамы, носите все, что заставляет вас чувствовать себя хорошо!» — высказывались они.