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1 час назад

Стилист посоветовал избавиться от семи вещей в гардеробе

Lenta.ru

Стилист Питер Кейнон из Шеффилда, Англия, посоветовал избавиться от семи вещей в гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания The Irish Sun.

Стилист посоветовал избавиться от семи вещей в гардеробе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалист призвал отказаться от рваных джинсов, шапок в рыбацком стиле и балеток. В последнем случае он отметил, что данная обувь быстро изнашивается и становится непригодной к носке. «Они идеально подходят для летней прогулки по парку, но они могут быстро начать выглядеть как ваши тапочки, которые вы очень долго носили», — пояснил Кейнон.

Собеседник издания также включил в перечень неактуальных предметов гардероба облегающие комбинезоны, укороченные угги и кроксы. Вдобавок он также отметил черные пуховики. «Черные пуховики больше подходят для мальчиков-подростков. В нем взрослый человек будет выглядеть нелепо», — заявил он и предложил присмотреться к упомянутой одежде более ярких цветов.

В декабре 2022 года персональный стилист и консультант сервиса объявлений «Юла» Дарья Мальцева перечислила россиянкам тренды, которые устареют к 2023 году. Специалистка заявила, что в предстоящем году не стоит покупать вещи на один сезон. По ее словам, подобный тренд является не только признаком плохого вкуса, но и отсутствием осознанности в потреблении.

Мода,Дарья Мальцева,
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