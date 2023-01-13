Дерзкий 2023-й: модные тренды наступившего года

Этот год ознаменуется модными ретро-тенденциями. Вспоминаем юность!
Пора узнать, какие модные тренды станут главными в 2023 году. Расскажет дизайнер Наз Маер.
В первую очередь, он советует забыть о цвете фуксии, отдав предпочтение нежным оттенкам розового.
С приходом весны в моду войдут синий и чёрный цвета, Кобальтово-синий цвет уместен в любой детали гардероба, будь то платье, блузка или даже шарф.
Вернётся мода на брюки с заниженной талией и на прозрачные ткани. Самое то для молодых девушек, желающих демонстрировать свою сексуальность. Да и цветочный принт снова станет актуальным.
"Было бы наивно полагать, что представленные тенденции не окажут значительного влияния на модный ландшафт, — где бы вы ни покупали одежду", — предупредил эксперт.
А ещё в 2023-м круглогодично будут в моде всевозможные блёстки, пайетки и прочие яркие элементы. Их можно будет надевать не только на новогодние вечеринки. И главное — бахрома — её наличие уместно везде — на джинсах, топе, клатче... Приветствуются даже полностью бахромчатые платья, сумки и прочие детали.