Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+14° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Дерзкий 2023-й: модные тренды наступившего года

Inc-News

Этот год ознаменуется модными ретро-тенденциями. Вспоминаем юность!

Дерзкий 2023-й: модные тренды наступившего года
Фото: Inc-NewsInc-News

Пора узнать, какие модные тренды станут главными в 2023 году. Расскажет дизайнер Наз Маер.

В первую очередь, он советует забыть о цвете фуксии, отдав предпочтение нежным оттенкам розового.

С приходом весны в моду войдут синий и чёрный цвета, Кобальтово-синий цвет уместен в любой детали гардероба, будь то платье, блузка или даже шарф.

Вернётся мода на брюки с заниженной талией и на прозрачные ткани. Самое то для молодых девушек, желающих демонстрировать свою сексуальность. Да и цветочный принт снова станет актуальным.

"Было бы наивно полагать, что представленные тенденции не окажут значительного влияния на модный ландшафт, — где бы вы ни покупали одежду", — предупредил эксперт.

А ещё в 2023-м круглогодично будут в моде всевозможные блёстки, пайетки и прочие яркие элементы. Их можно будет надевать не только на новогодние вечеринки. И главное — бахрома — её наличие уместно везде — на джинсах, топе, клатче... Приветствуются даже полностью бахромчатые платья, сумки и прочие детали.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители