Дерзкий 2023-й: модные тренды наступившего года

Этот год ознаменуется модными ретро-тенденциями. Вспоминаем юность!

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Пора узнать, какие модные тренды станут главными в 2023 году. Расскажет дизайнер Наз Маер.

В первую очередь, он советует забыть о цвете фуксии, отдав предпочтение нежным оттенкам розового.

С приходом весны в моду войдут синий и чёрный цвета, Кобальтово-синий цвет уместен в любой детали гардероба, будь то платье, блузка или даже шарф.

Вернётся мода на брюки с заниженной талией и на прозрачные ткани. Самое то для молодых девушек, желающих демонстрировать свою сексуальность. Да и цветочный принт снова станет актуальным.

"Было бы наивно полагать, что представленные тенденции не окажут значительного влияния на модный ландшафт, — где бы вы ни покупали одежду", — предупредил эксперт.