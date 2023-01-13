Ботинки-луноходы из 2000-х вновь стали трендом у знаменитостей

Ботинки-луноходы, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь стали трендом благодаря знаменитостям. Об этом сообщает Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о дутых ботинках на платформе, получивших название «луноходы» в честь одноименного бренда Moon Boot («лунный ботинок»), который представил модель в конце 1970-х годов. Известно, что впервые подобная обувь обрела актуальность в «нулевых», когда в ней выходили в свет дизайнер Виктория Бэкхем и телезвезда Пэрис Хилтон.

По информации издания, первой моду на луноходы вернула поп-исполнительницы Дуа Липа, которая неоднократно появлялась в данных ботинках различных цветов и брендов на публике. Помимо певицы, в дутых сапогах заметили манекенщиц Кендалл Дженнер и Алессандру Амбросио, актрису Хайди Клум, а также блогерш Ханну Уайтинг и Наоми Анвер.