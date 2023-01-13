Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Ботинки-луноходы из 2000-х вновь стали трендом у знаменитостей

Lenta.ru

Ботинки-луноходы, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь стали трендом благодаря знаменитостям. Об этом сообщает Page Six.

Ботинки-луноходы из 2000-х вновь стали трендом у знаменитостей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о дутых ботинках на платформе, получивших название «луноходы» в честь одноименного бренда Moon Boot («лунный ботинок»), который представил модель в конце 1970-х годов. Известно, что впервые подобная обувь обрела актуальность в «нулевых», когда в ней выходили в свет дизайнер Виктория Бэкхем и телезвезда Пэрис Хилтон.

По информации издания, первой моду на луноходы вернула поп-исполнительницы Дуа Липа, которая неоднократно появлялась в данных ботинках различных цветов и брендов на публике. Помимо певицы, в дутых сапогах заметили манекенщиц Кендалл Дженнер и Алессандру Амбросио, актрису Хайди Клум, а также блогерш Ханну Уайтинг и Наоми Анвер.

Согласно материалу, на данный момент упомянутая обувь доступна к покупке в магазинах таких брендов, как 12storeez, Chloe, Fendi, Zara, Moon Boot, Jimmy Choo, Bogner, Moncler и коллекциях других популярных марок.

Мода,Кендалл Дженнер,Пэрис Хилтон,Хайди Клум,Виктория Бэкхем,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители