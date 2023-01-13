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2 часа назад

Анджелина Джоли появилась на публике в жемчужной комбинации и с дочерью

Газета.Ru

Актриса Анджелина Джоли вышла в свет в жемчужной комбинации и со старшей дочерью, 18-летней Захарой. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images. Папарацци засняли Анджелину Джоли и ее дочь Захару возле Линкольн-центра в Нью-Йорке. На Джоли были черная накидка, платье-комбинация жемчужного цвета и остроносые туфли-лодочки на шпильке. В руках она держала клатч Saint Laurent. Образ завершили укладка с распущенными волосами и нюдовый макияж. Захара, в свою очередь, была одета в летящее платье медного оттенка, парку и кеды. Летом прошлого года Захара была зачислена в Spelman College в Атланте (штат Джорджия, США) — частный гуманитарный колледж для темнокожих девушек. Основанный в 1881 году, он является одним из старейших действующих в США женских колледжей. У Анджелины Джоли и ее бывшего супруга Брэда Питта есть шестеро детей: трое биологических детей (16-летняя Шайло, 14-летние Нокс и Вивьен) и столько же приемных (21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 18-летняя Захара). Актеры поженились в 2014-м, в 2016-м Джоли подала заявление на развод, а в 2019-м брак был официально расторгнут. Ранее Брэд Питт рассказал, с кем у него был лучший секс в кино.

Анджелина Джоли появилась на публике в жемчужной комбинации и с дочерью
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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