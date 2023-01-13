Названы тренды стрижек и укладок 2023

«В этом году самым популярным трендом среди причесок будет „рваный“ каскад из нулевых. В отличие от примеров из ушедшей эпохи, сейчас укладки с такой стрижкой следует делать более романтичными и легкими, — советует Кантур. — Отлично будут смотреться воздушные локоны с прикорневым объемом».