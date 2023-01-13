Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
2 часа назад

В стиле Хейли Бибер и Беллы Хадид: названы тренды стрижек и укладок 2023

WomanHit.ru

Блогер Лера Кантур рассказала «Газете.Ru», какие стрижки и укладки вернутся в тренды в 2023 году. Судя по всему, в моду возвращаются нулевые, но с небольшими изменениями.

Названы тренды стрижек и укладок 2023
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«В этом году самым популярным трендом среди причесок будет „рваный“ каскад из нулевых. В отличие от примеров из ушедшей эпохи, сейчас укладки с такой стрижкой следует делать более романтичными и легкими, — советует Кантур. — Отлично будут смотреться воздушные локоны с прикорневым объемом».

Также на пике популярности будут кудри, но не голливудский вариант, а «бешеный» объем: «Если раньше были более аккуратные локоны, то сейчас можно попробовать игривые афрокудри».

В укладках главным трендом остается ставка на натуральные ухоженные волосы.

«Из причесок будут популярны собранные и сдержанные варианты. В том числе высокие хвосты, которые надо плотно зачесать и создать идеальную гладкость у корней с помощью стайлинг-средств, — объяснила Лера Кантур. — В итоге должен получиться эффект „мокрой“ укладки в стиле Беллы Хадид и Хейли Бибер».

Мода,Белла Хадид,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители