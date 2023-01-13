Названы тренды стрижек и укладок 2023

Блогер Лера Кантур рассказала «Газете.Ru», какие стрижки и укладки вернутся в тренды в 2023 году. Судя по всему, в моду возвращаются нулевые, но с небольшими изменениями.
«В этом году самым популярным трендом среди причесок будет „рваный“ каскад из нулевых. В отличие от примеров из ушедшей эпохи, сейчас укладки с такой стрижкой следует делать более романтичными и легкими, — советует Кантур. — Отлично будут смотреться воздушные локоны с прикорневым объемом».
Также на пике популярности будут кудри, но не голливудский вариант, а «бешеный» объем: «Если раньше были более аккуратные локоны, то сейчас можно попробовать игривые афрокудри».
В укладках главным трендом остается ставка на натуральные ухоженные волосы.
«Из причесок будут популярны собранные и сдержанные варианты. В том числе высокие хвосты, которые надо плотно зачесать и создать идеальную гладкость у корней с помощью стайлинг-средств, — объяснила Лера Кантур. — В итоге должен получиться эффект „мокрой“ укладки в стиле Беллы Хадид и Хейли Бибер».