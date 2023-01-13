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2 часа назад

Признаки обуви плохого качества — не тратьте на нее деньги

WomanHit.ru

Найти идеальную пару обуви — тот еще квест. Причем далеко не каждый может определить, насколько качественными окажутся сапоги, которые так привлекли на витрине. Стилисты предлагают вам небольшой гайд, которым стоит пользоваться во время каждого вашего шопинга.

Признаки обуви плохого качества — не тратьте на нее деньги
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Что там со швами?

Обувь хорошего качества всегда отличается качественной прошивкой. Идеально, если обувь прошита, но склейка тоже допускается. Главное, чтобы следы клея не оставались на поверхности обуви и, о боже, не были видны между подошвой и основным материалом. Если же вы видите кривые швы, которые, по идее, должны были бы быть прямыми, отложите такую обувь, пусть вас и привлекает сама модель.

Стельки

Часто ли вы обращаете внимание на качество стелек? Думаем, не всегда. Стилисты настоятельно советуют проверять качество стелек еще в магазине. Конечно, консультанты не всегда разрешат такой эксперимент, но попробовать стоит: протрите влажной салфеткой стельку, если салфетка окрашивается, оставьте обувь в магазине. Кроме того, посмотрите на материал — качественная стелька сделана из кожи и хорошо прошита, чтобы ваша нога плотно держалась в туфлях или сапогах.

Набойки из пластмассы

Еще один важный момент — проверьте набойки. У качественной обуви набойки будут либо полиуретановые, либо металлические. Если видите пластмассу, причем плохого качества, не берите эту пару. Пластмассовые набойки очень быстро сотрутся, а также могут повлиять на здоровье ног, так как скошенные набойки сильно меняют нагрузку на позвоночник.

Дешевый декор

Мы уверены, вы не покупаете такую обувь, тем не менее иногда хочется чего-то необычного, и в этом случае важно уметь отличить плохой декор от достойного. Никакого золота и массивных пластмассовых украшений на обуви быть не может, только если вы не собираетесь на тематическую вечеринку. Минимализм — наше все. Обратите внимание, какую обувь выбирают топовые модели и селебритис в обычной жизни — Леди Гага не в счет.

Мода,Стефани Джерманотта,
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