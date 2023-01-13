Как одеться на горнолыжный курорт стильно и тепло

Зимний сезон в самом разгаре, а это значит, что пора отправиться в заснеженные горы со своей второй половинкой, семьей или компанией друзей. Выберите место, купите билеты и вперед. Но как выглядеть стильно среди гор и что брать с собой? Упаковываем все необходимое для поездки в горы вместе с сооснователем бренда одежды a quick buck Романом Ураловичем.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Все мы понимаем, что зимние вещи большие и занимают много места в чемодане, поэтому выбрать лучше самое необходимое. Чтобы кататься на лыжах или сноуборде нужен костюм, и здесь, конечно, стоит обратить внимание на качество ткани, непромокаемость мембраны и защиту от ветра. Цвет лучше выбирать однотонный, например, желтый или черный. Это отлично выделит вас среди остальных отдыхающих.

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Возьмите с собой универсальный пуховик. Хотя может показаться заманчивым взять с собой в поездку всю вашу самую яркую и привлекающую внимание верхнюю одежду, лучше обойтись одним. Постарайтесь, чтобы он был нейтрального цвета, например, черным, белым, бежевым или коричневым. При этом пуховик лучше не убирать в чемодан, а надеть на себя, так вы сэкономите много места в чемодане. Особенно, если выбираете верхнюю одежду оверсайз.

Еще одним вариантом верхней одежды, которую можно взять с собой — это шубка из искусственного меха в стиле «Чебурашка». Одним классических и знаковых цветовых решений является коричневый, поскольку он органично сочетается с любым другим предметом одежды в вашем шкафу. Подчеркните яркость шубки полностью черным обтягивающим силуэтом под ним, дополните эту историю аксессуарами, например, подходящей коричневой сумкой.

Собираясь на горнолыжный курорт, забудьте про громоздкие свитера. Они занимают много места в чемодане. Сочетайте один или два свитера с несколькими вариантами брюк, чтобы упаковать небольшое количество нарядов, и при этом каждый день быть разной.

Горнолыжные курорты — это не только время, проведенное на природе, но и многочисленные ужины. Для похода в ресторан можно взять с собой вязаное платье. Это поможет остаться стильной и при этом не замерзнуть, если в помещении будет дуть холодный горный ветерок.