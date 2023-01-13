Модели высказались о мини-юбках на женщинах старше 50 лет

Британские модели Энджи Бест и Ванесса Фельц высказали мнение о мини-юбках на женщинах после 50 лет. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

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Так, 70-летняя Бест рассказала, что она бы ни за что не надела данный предмет гардероба. По ее словам, она не может похвастаться подтянутым телом и считает, что женщине в подобном возрасте необходимо выглядеть элегантно. В то же время манекенщица посоветовала читательницам старше 50 лет правильно питаться и посещать тренажерный зал, чтобы носить мини-юбки. Кроме того, Бест порекомендовала надеть под данную вещь туфли на каблуках.

В свою очередь 60-летняя Фельц уточнила, что мини-юбка помогает самовыражаться. «Вы должны иметь возможность носить мини, когда захотите и где захотите, и никто вам этого не запретит», — заявила она и отметила, что упомянутая вещь может быть практичной и ее легко сочетать с ботинками на плоской или грубой подошве, а также туфлями на каблуке.