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59 минут назад

Модели высказали мнение о мини-юбках на женщинах после 50 лет

Lenta.ru

Британские модели Энджи Бест и Ванесса Фельц высказали мнение о мини-юбках на женщинах после 50 лет. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Модели высказались о мини-юбках на женщинах старше 50 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 70-летняя Бест рассказала, что она бы ни за что не надела данный предмет гардероба. По ее словам, она не может похвастаться подтянутым телом и считает, что женщине в подобном возрасте необходимо выглядеть элегантно. В то же время манекенщица посоветовала читательницам старше 50 лет правильно питаться и посещать тренажерный зал, чтобы носить мини-юбки. Кроме того, Бест порекомендовала надеть под данную вещь туфли на каблуках.

В свою очередь 60-летняя Фельц уточнила, что мини-юбка помогает самовыражаться. «Вы должны иметь возможность носить мини, когда захотите и где захотите, и никто вам этого не запретит», — заявила она и отметила, что упомянутая вещь может быть практичной и ее легко сочетать с ботинками на плоской или грубой подошве, а также туфлями на каблуке.

Ранее стилист Питер Кейнон из Шеффилда, Англия, перечислил семь предметов гардероба, от которых необходимо избавиться. В первую очередь специалист призвал отказаться от рваных джинсов, шапок в рыбацком стиле и балеток. В последнем случае он отметил, что данная обувь быстро изнашивается и становится непригодной к носке.

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